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Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

29.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Председатель райисполкома Сергей Кулагин торжественно вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района.

Награду за рождение и воспитание пяти и более детей получили домохозяйка из районного центра Елена Кукурузяк и оператор свиноводческого комплекса КСУП «Овсянка имени И.Мельника» Ирина Столярова.

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Председатель райисполкома Сергей Кулагин торжественно вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района. Награду за рождение и воспитание пяти и более...
 
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