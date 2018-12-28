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Сергей Кулагин вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района
29.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
Председатель райисполкома Сергей Кулагин торжественно вручил
Награду за рождение и воспитание пяти и более детей получили домохозяйка из районного центра Елена Кукурузяк и оператор свиноводческого комплекса КСУП «Овсянка имени И.Мельника» Ирина Столярова.
Фото Михаила Левцова
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Председатель райисполкома Сергей Кулагин торжественно вручил Орден Матери двум женщинам из Горецкого района. Награду за рождение и воспитание пяти и более...
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