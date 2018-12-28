На третьем корпусе БГСХА установили мемориальную доску Анне Горбылевой

В декабре исполнилось бы 90 лет Анне Горбылевой. В честь этого была торжественно открыта мемориальная доска на учебном корпусе №3 — старейшем корпусе академии, с которой были связана жизнь и работа Анны Ивановны.





Анна Горбылева —один из лучших белорусских агрохимиков-почвоведов, член-корреспондент, а затем академик Академии аграрного образования Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук, ставшая первой женщиной, получившей такую степень в области агрономии за всю историю академии, профессор.

В 2010 году ей присвоено высокое звание «Почетный граж­данин Горецкого района».









Анна Ивановна окончила Мос­ковскую академию им. Тимирязева. С 1955 года начала свою трудовую деятельность в БСХА: ассистентом (1955-1957), доцентом (1957-1979), профессором кафедры агрохимии (1979-1981). В 1981-1999 гг. являлась заведующей кафедрой почвоведения, а с 1999 года — профессором этой кафедры.

Авторству А. И. Горбылевой принадлежит более 260 научных работ.









По инициативе Горбылевой и под ее руководством в БГСХА создан первый и единственный в Республике Беларусь музей почвы.

За свои трудовые заслуги Анна Ивановна была награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Стала лауреатом премии имени академика Д. Н. Прянишникова.









Только теплыми словами вспоминали Анну Ивановну коллеги и ученики, прибывшие на церемонию увековечивания ее памяти — открытие мемориальной доски на учебном корпусе №3.













Дмитрий Махомет

Фото Михаила Левцова