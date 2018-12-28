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На третьем корпусе БГСХА установили мемориальную доску Анне Горбылевой
29.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В декабре исполнилось бы 90 лет Анне Горбылевой. В честь этого была торжественно открыта мемориальная доска на учебном корпусе №3 — старейшем корпусе академии, с которой были связана жизнь и работа Анны Ивановны.
Анна Горбылева —один из лучших белорусских агрохимиков-почвоведов, член-корреспондент, а затем академик Академии аграрного образования Российской Федерации, доктор сельскохозяйственных наук, ставшая первой женщиной, получившей такую степень в области агрономии за всю историю академии, профессор.
Анна Ивановна окончила Московскую академию им. Тимирязева. С 1955 года начала свою трудовую деятельность в БСХА: ассистентом (1955-1957), доцентом (1957-1979), профессором кафедры агрохимии (1979-1981). В 1981-1999 гг. являлась заведующей кафедрой почвоведения, а с 1999 года — профессором этой кафедры.
По инициативе Горбылевой и под ее руководством в БГСХА создан первый и единственный в Республике Беларусь музей почвы.
Только теплыми словами вспоминали Анну Ивановну коллеги и ученики, прибывшие на церемонию увековечивания ее памяти — открытие мемориальной доски на учебном корпусе №3.
Дмитрий Махомет
Фото Михаила Левцова
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В декабре исполнилось бы 90 лет Анне Горбылевой. В честь этого была торжественно открыта мемориальная доска на учебном корпусе №3 — старейшем корпусе академии,...
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