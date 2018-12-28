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Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах

29.12.2018 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах
Фото из открытых источников

Несчастный случай произошел в ночь с 26 на 27 декабря на Полесском вокзале.

35-летнего жителя Дзержинского района переходил пути по пешеходному переходу, но вовремя не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал предупредительные сигналы, однако столкновения избежать не удалось. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, пишет БЕЛТА.

Проводится проверка. 
 

 
 
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35-летнего жителя Дзержинского района переходил пути по пешеходному переходу, но вовремя не заметил приближающийся поезд.
 
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