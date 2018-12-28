Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах

Несчастный случай произошел в ночь с 26 на 27 декабря на Полесском вокзале.

35-летнего жителя Дзержинского района переходил пути по пешеходному переходу, но вовремя не заметил приближающийся поезд. Машинист подавал предупредительные сигналы, однако столкновения избежать не удалось. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу, пишет БЕЛТА .

Проводится проверка.

