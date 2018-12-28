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Бюджетникам обещают в декабре зарплаты в 800 рублей, но сейчас их доходы падают
Средняя зарплата бюджетников, по прогнозам властей, к концу этого года должна
В ноябре средняя зарплата бюджетников составила 768,6 рубля. Это на 0,5 рубля меньше, чем в октябре. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,7%.
Напомним, что в октябре средняя зарплата
Мы посмотрели, что в сравнении с октябрем в ноябре больше получили врачи (на 14 рублей), учителя (на 5 рублей) и медперсонал (на 10 рублей). Снизились только заработки профессорско-преподавательского состава — почти на 28 рублей.
Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников в Беларуси
Кроме того, с 2020 года начнут
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