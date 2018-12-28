ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Бюджетникам обещают в декабре зарплаты в 800 рублей, но сейчас их доходы падают

29.12.2018 11:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Средняя зарплата бюджетников, по прогнозам властей, к концу этого года должна вырасти до 800 рублям. Однако в ноябре их зарплаты незначительно упали на 0,5 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас зарабатывают сотрудники организаций, финансируемых государством.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В ноябре средняя зарплата бюджетников составила 768,6 рубля. Это на 0,5 рубля меньше, чем в октябре. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,7%.

Напомним, что в октябре средняя зарплата увеличилась в сравнении с сентябрем и составила 769 белорусских рублей. На тот момент это соответствовало 77% средней зарплаты по стране.

 

Мы посмотрели, что в сравнении с октябрем в ноябре больше получили врачи (на 14 рублей), учителя (на 5 рублей) и медперсонал (на 10 рублей). Снизились только заработки профессорско-преподавательского состава — почти на 28 рублей.

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников в Беларуси вырастет в 2019 году до 810 рублей. Также в следующем году планируется выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране.

Кроме того, с 2020 года начнут действовать новые условия оплаты труда бюджетников. Проект указа сегодня представили президенту. В правительстве считают, что действующая система архаична, так как зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа доплат и поощрений.

Читайте также
Как отличаются зарплаты учителей и врачей в Беларуси и других странах
С 2020 года введут новые условия оплаты труда бюджетников. Сколько они получают сейчас
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас зарабатывают сотрудники организаций, финансируемых государством.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новейший российский ракетоносец Ту-22М3М впервые совершил полет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика