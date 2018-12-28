Бюджетникам обещают в декабре зарплаты в 800 рублей, но сейчас их доходы падают

Средняя зарплата бюджетников, по прогнозам властей, к концу этого года должна вырасти до 800 рублям. Однако в ноябре их зарплаты незначительно упали на 0,5 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас зарабатывают сотрудники организаций, финансируемых государством.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В ноябре средняя зарплата бюджетников составила 768,6 рубля. Это на 0,5 рубля меньше, чем в октябре. Реальная заработная плата в бюджетных организациях в ноябре по сравнению с октябрем уменьшилась на 0,7%.

Напомним, что в октябре средняя зарплата увеличилась в сравнении с сентябрем и составила 769 белорусских рублей. На тот момент это соответствовало 77% средней зарплаты по стране.

Мы посмотрели, что в сравнении с октябрем в ноябре больше получили врачи (на 14 рублей), учителя (на 5 рублей) и медперсонал (на 10 рублей). Снизились только заработки профессорско-преподавательского состава — почти на 28 рублей.

Прогнозируется, что средняя зарплата бюджетников в Беларуси вырастет в 2019 году до 810 рублей. Также в следующем году планируется выход на среднюю зарплату в бюджетных организациях на уровне 80% от средней по стране.

Кроме того, с 2020 года начнут действовать новые условия оплаты труда бюджетников. Проект указа сегодня представили президенту. В правительстве считают, что действующая система архаична, так как зарплата состоит не только из оклада, но и большого числа доплат и поощрений.

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