ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новейший российский ракетоносец Ту-22М3М впервые совершил полет

29.12.2018 11:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ с крылом изменяемой стреловидности совершил свой первый полет. Видео было опубликовано ТК «Звезда» 28 декабря.

Этот самолет способен применять сверхзвуковые управляемые ракеты и бомбы по наземным и морским целям в любое время суток и в любых метеоусловиях. В арсенале будут также новейшие ракеты X-32 и «Кинжал». Ту-22МЗМ может нести и ядерное оружие.

Ту-22М3М — это результат глубокой модернизации, когда от предыдущей модификации остался лишь планер, часть систем и оборудования.

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что большинство систем Ту-22МЗМ переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ту-22М3М - это результат глубокой модернизации, когда от предыдущей модификации остался лишь планер, часть систем и оборудования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Маневровый поезд сбил мужчину в Барановичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика