Новейший российский ракетоносец Ту-22М3М впервые совершил полет

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗМ с крылом изменяемой стреловидности совершил свой первый полет. Видео было опубликовано ТК «Звезда» 28 декабря.

Этот самолет способен применять сверхзвуковые управляемые ракеты и бомбы по наземным и морским целям в любое время суток и в любых метеоусловиях. В арсенале будут также новейшие ракеты X-32 и «Кинжал». Ту-22МЗМ может нести и ядерное оружие.

Ту-22М3М — это результат глубокой модернизации, когда от предыдущей модификации остался лишь планер, часть систем и оборудования.

Командующий дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что большинство систем Ту-22МЗМ переведено на цифровую основу, улучшены характеристики навигационного, бомбардировочного и ракетного вооружения, увеличена дальность этого самолета.