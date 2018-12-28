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ВЫПИЛ, УГНАЛ АВТО...

29.12.2018 — Разное | Новости Новолукомля  
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ВЫПИЛ, УГНАЛ АВТО...

Гражданин Н., будучи уже трижды осужденным за правонарушения, связанные с завладением чужими транспортными средствами, летом 2018 года вновь совершил подобное деяние.

Всё обстояло следующим образом. Гражданин Н снимал жилье у одного из жителей райцентра. Как-то вечером с гражданином К. распивали спиртные напитки, Тут позвонила знакомая из г.Новолукомля и попросила о помощи. Общественный транспорт в это время уже не ходил. Водителя с личным транспортом найти не удалось, Тогда гражданин Н. решил воспользоваться автотранспортом хозяина квартиры, Где ключи находятся, знал.

Завладев чужим транспортным средства, гражданин Н. и его знакомый отправились в путь. Но случилось непредвиденное – зарядка у аккумулятора закончилась. Обратились за помощью. Запустив автомобиль, стали разворачиваться и двигаясь задним ходом, при этом повредили забор. Хозяин забора, увидев это, стал требовать у гражданина Н. деньги на ремонт. Он ответил, что денег у него нет. Тогда хозяин забора сказал, что оставляет автомобиль у себя, пока ему не возместят причинённый ущерб.

Когда гражданин Н. и его знакомый возвращались домой, их задержали сотрудники милиции.  В процессе беседы с задержанными вся эта история с завладением чужим автотранспортом и раскрылась.

Суд признал гражданина Н. виновным в неправомepнoм завладении транспортным средством для поездки на нем, без цели хищения, совершенном повторно и по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса Республики Беларусь и с учетом позиции гособвинителя назначил два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Приговор вступил в силу 21.09.2018.

Этот пример лишний раз доказывает, что непродуманные поступки, совершаемые правонарушения и преступления – следствие чрезмерного употребления алкоголя.

Н.И. Невмержицкий,
заместитель прокурора
Чашникского района

 
 
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Гражданин Н., будучи уже трижды осужденным за правонарушения, связанные с завладением чужими транспортными средствами, летом 2018 года вновь совершил подобное...
 
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