В экономическом прогнозе на 2019-й год эксперт говорила об убыточности очень многих предприятий, находящихся под патронажем государства. Но есть в стране и прибыльные заводы: беларуский металлургический завод подписал с концерном Continental контракт на поставку в 32,8 тысячи тонн металлокорда в 2019 году, пишет TUT.by. Так много у БМЗ еще никто и никогда не заказывал, хотя компании сотрудничают уже 23 года, это рекорд. Ура!



История



БМЗ начал работать с признанным во всем мире производителем шин, концерном Continental, в 1995 году. Поставки начинались с 15 тысяч тонн, но объемы постоянно росли. В 2018-м БМЗ отгрузил на заводы Continental, расположенные в Германии, Румынии, Словакии, Чехии, Мексике, Эквадоре и России, почти 30 тысяч тонн металлокорда. Ну, а про год 2019-й мы уже вам рассказали.



Беларуский завод работает хорошо. В этом году тон произвел около 91 тысячи тонн металлокорда, который отдали на экспорт в 17 стран мира. Но это не все, по данным предприятия, за январь-ноябрь 2018 года на БМЗ было выпущено 2,24 миллиона тонн стали, 1,95 миллиона тонн проката, 136,5 тысячи тонн бесшовных труб и 386,6 тысячи тонн продукции сталепроволочных цехов. За это же время беларуский завод экспортировал в 66 стран мира своего товара на более 1,156 миллиарда долларов, что на 28% больше, чем за 11 месяцев 2017 года. Но решающим стал последний месяц: в ночь с 27 на 28 декабря жлобинский гигант направил партию арматуры в Великобританию и преодолел рубеж выручки в 1,5 миллиарда долларов. Данная цифра превышает итоговый показатель 2017-го года на 293 миллиона долларов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БМЗ подписал очень большой контракт с шинным мастодонтом Continental В экономическом прогнозе на 2019-й год эксперт говорила об убыточности очень многих предприятий, находящихся под патронажем государства. Но есть в стране и...