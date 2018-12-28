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Искренне поздравляем вас с Новым годом!
29.12.2018 — Разное | Кричевская жизнь
Искренне поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для вас особенным.
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Искренне поздравляем вас с Новым годом! Желаем вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только...
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