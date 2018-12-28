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Праздничное настроение
29.12.2018 — Разное | Кричевская жизнь
Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций района, территорий сельских населенных пунктов, частных домовладений в 2018 году.
Исторический музей
УКПП «Коммунальник»
Станция Кричев
ул. Глинки, 61
ул. Фрунзе, 33
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Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций...
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