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Праздничное настроение

29.12.2018 — Разное | Кричевская жизнь  
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Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций района, территорий сельских населенных пунктов, частных домовладений в 2018 году.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории всех форм собственности» I место заняло ОАО «Кричевцементношифер».
В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»:
I место — кафетерий «Каприз» Мстиславского районного пот­ребительского общества;
II место – кафе «Модерато», ОАО «Компания «Кейс»;
III место – магазин № 58 («Сож») Мстиславского районного потребительского общества.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения социальной сферы»:
I место — ГУК «Исторический музей г. Кричева»;
II место – Детский парк;
III место – ГУО «Ясли-сад № 19 г. Кричева».
В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг, банков, транспорта»:
I место — УКПП «Коммунальник»;
II место – станция Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»;
III место – КУКП «Бытуслуги».
В номинации «Лучшее оформление частного ­домовладения»:
I место – частное домовладение по ул. Фрунзе, 33;
II место – частное домовладение по ул. Глинки, 61;
III место – дом семейного типа Добрусевых (агрогородок Костюшковичи, ул. Полевая, 1).
В номинации «Лучшее оформление территории сельского населенного пункта»:
I место — агрогородок Кос­тюшковичи;
II место — агрогородок Ботвиновка;
III место — агрогородок Бель.

«Кричевцементношифер»

Праздничное настроение

Исторический музей

Праздничное настроение

УКПП «Коммунальник»

Праздничное настроение

Станция Кричев

Праздничное настроение

ул. Глинки, 61
Праздничное настроение

ул. Фрунзе, 33

Праздничное настроение

 
 
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Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций...
 
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