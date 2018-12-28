Праздничное настроение

Подведены итоги районного смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий, учреждений, организаций района, территорий сельских населенных пунктов, частных домовладений в 2018 году.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление промышленного предприятия и прилегающей территории всех форм собственности» I место заняло ОАО «Кричевцементношифер».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление объектов торговли и общественного питания»:

I место — кафетерий «Каприз» Мстиславского районного пот­ребительского общества;

II место – кафе «Модерато», ОАО «Компания «Кейс»;

III место – магазин № 58 («Сож») Мстиславского районного потребительского общества.

В номинации «Лучшее новогоднее оформление учреждения социальной сферы»:

I место — ГУК «Исторический музей г. Кричева»;

II место – Детский парк;

III место – ГУО «Ясли-сад № 19 г. Кричева».

В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг, банков, транспорта»:

I место — УКПП «Коммунальник»;

II место – станция Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»;

III место – КУКП «Бытуслуги».

В номинации «Лучшее оформление частного ­домовладения»:

I место – частное домовладение по ул. Фрунзе, 33;

II место – частное домовладение по ул. Глинки, 61;

III место – дом семейного типа Добрусевых (агрогородок Костюшковичи, ул. Полевая, 1).

В номинации «Лучшее оформление территории сельского населенного пункта»:

I место — агрогородок Кос­тюшковичи;

II место — агрогородок Ботвиновка;

III место — агрогородок Бель.



«Кричевцементношифер»





Исторический музей





УКПП «Коммунальник»





Станция Кричев





ул. Глинки, 61





ул. Фрунзе, 33



