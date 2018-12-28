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Рецепт от Жанны Анатольевны

29.12.2018 — Разное | Кричевская жизнь  
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Рецепт от Жанны Анатольевны
Кто хотя бы один раз попробовал выпечку в кафе «Апельсин» ОАО «Кричев­общепит», тот еще заглянет сюда. В чем сек­рет? Об этом попросили рассказать кондитера кафе Жанну Кулеш. Как оказалось, собеседница в профессии 23 года. Да и сын, Александр, пошел по ее стопам – работает шеф-поваром в японском ресторане. По профессии он – повар-кондитер. Правда, специализация у Александра несколько иная – готовит суши. Интерес к профессии у него проявился, когда в детстве помогал маме на домашней кухне.
Какую выпечку могут предложить покупателю в кафе «Апельсин»? Как рассказала собеседница, здесь, в зависимости от спроса, выпекают около 20 разных видов булочек с самой различной начинкой – джемы, сгущенка, повидло, орехи. Также пользуются спросом булочки, политые сметаной. Чтобы привлечь покупателя, чередуют различные рецепты, ведь кому-то нравятся булочки с одной начинкой, а кому-то – с другой. Здесь можно заказать тот или иной вид булочек, которые особенно по вкусу. А еще в кафе готовят выпечку из песочного теста, пирожные, пироги, караваи, а на заказ – торты. Главный секрет – все натуральное и никаких добавок.
В кафе заглянула посетительница. Назвалась Светланой. Рассказала, что она – пос­тоянная покупательница. Практически ежедневно заходит сюда в обеденный перерыв, чтобы купить ­булочку.
– Какие булочки предпочитаете? – интересуемся у покупательницы.
– Здесь все вкусные, всегда большой выбор, поэтому без покупки не ухожу.
ОАО «Кричевобщепит» всегда славилось своей выпечкой. Вот и в кафе «Апельсин» организовали ее производство. Предприятие в 2017 году приобрело необходимое оборудование и теперь радует потребителей вкусной продукцией. И это – еще один кричевский бренд.
Владимир Далецкий.

 
 
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Кто хотя бы один раз попробовал выпечку в кафе «Апельсин» ОАО «Кричев­общепит», тот еще заглянет сюда. В чем сек­рет? Об
 
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