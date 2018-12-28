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В Пинском районе легковушка сбила пешехода, шедшего посреди проезжей части

29.12.2018 12:40 — Разное | Аргументы и факты  
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В Пинском районе легковушка сбила пешехода, шедшего посреди проезжей части
Фото из открытых источников

Как стало известно, 22-летняя водитель легкового автомобиля «Опель-Астра» двигалась по автодороге Н-218 «Пинск-Огово». Около 22.40 на 16 км трассы на пути девушки внезапно возник пешеход, который двигался прямо по центру проезжей части и не был обозначен световозвращающим элементом.

В Пинском районе легковушка сбила пешехода, шедшего посреди проезжей части В Бресте водитель легковушки сбила на пешеходном переходе 16-летнего парня

Водитель не смогла избежать наезда и сбила 42-летнего мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Представители ГАИ Бреста и Брестской области обратили внимание, что пострадавший уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

 
Теги: Брест
 
 
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