В Пинском районе легковушка сбила пешехода, шедшего посреди проезжей части

Как стало известно, 22-летняя водитель легкового автомобиля «Опель-Астра» двигалась по автодороге Н-218 «Пинск-Огово». Около 22.40 на 16 км трассы на пути девушки внезапно возник пешеход, который двигался прямо по центру проезжей части и не был обозначен световозвращающим элементом.

Водитель не смогла избежать наезда и сбила 42-летнего мужчину. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести и попал в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Представители ГАИ Бреста и Брестской области обратили внимание, что пострадавший уже несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.