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Госдолг Беларуси вырос, более чем на 8 процентов

29.12.2018 12:51 — Разное | Ежедневник  
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Госдолг Беларуси вырос, более чем на 8 процентов

Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд. рублей, или на 8,1 процента.

Как сообщает Министерство финансов Беларуси, внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 70,3 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.

В январе-ноябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 112,4 млн. долларов США:
- 797,5 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;
- 600,0 млн. долларов США – еврооблигации;
- 361,3 млн. долларов США – банков КНР;
- 200,0 млн. долларов США – ЕФСР;
- 138,5 млн. долларов США – МБРР;
- 15,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 883,1 млн. долларов США:
- 800,0 млн. долларов США – еврооблигации;
- 374,9 млн. долларов США – банки КНР;
- 374,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;
- 264,8 млн. долларов США – ЕФСР;
- 65,4 млн. долларов США – МБРР;
- 2,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;
- 1,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.

 
 
 
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Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд. рублей, или на 8,1...
 
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