



Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд. рублей, или на 8,1 процента.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Госдолг Беларуси вырос, более чем на 8 процентов Государственный долг Республики Беларусь на 1 декабря 2018 года составил 45,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 3,4 млрд. рублей, или на 8,1...

, внешний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 16,8 млрд. долларов США, увеличившись с начала года на 70,3 млн. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,4%.В январе-ноябре 2018 года привлечены внешние государственные займы на сумму 2 112,4 млн. долларов США:- 797,5 млн. долларов США – Правительства и банков Российской Федерации;- 600,0 млн. долларов США – еврооблигации;- 361,3 млн. долларов США – банков КНР;- 200,0 млн. долларов США – ЕФСР;- 138,5 млн. долларов США – МБРР;- 15,1 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.Погашение внешнего государственного долга с начала 2018 года составило 1 883,1 млн. долларов США:- 800,0 млн. долларов США – еврооблигации;- 374,9 млн. долларов США – банки КНР;- 374,3 млн. долларов США – Правительство Российской Федерации;- 264,8 млн. долларов США – ЕФСР;- 65,4 млн. долларов США – МБРР;- 2,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США;- 1,0 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря 2018 года составил 9,7 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 489,5 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 5,3%.