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«Спешу, жену в роддом везу!» Согласны ли водители бесплатно подвезти Деда Мороза

29.12.2018 14:16 — Разное | Tut.by  
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Каждый день люди суетятся и куда-то спешат, а особенно — перед праздниками. Однако есть предположение, что именно перед Новым годом все становятся добрее, а потому — отзывчивее. AUTO.TUT.BY проверил эту версию на белорусских водителях: по легенде у нашего Деда Мороза эвакуировали «сани» за парковку в неположенном месте, а наш герой опаздывает на утренник к детям. Согласятся ли автомобилисты бесплатно подвести волшебника?

AUTO.TUT.BY благодарит за помощь в подготовке материала Деда Мороза из компании ТопМороз.БЕЛ.

 
 
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У Деда Мороза эвакуировали сани. Согласятся ли автомобилисты подвести волшебника бесплатно?
 
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