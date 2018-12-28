«Спешу, жену в роддом везу!» Согласны ли водители бесплатно подвезти Деда Мороза

Каждый день люди суетятся и куда-то спешат, а особенно — перед праздниками. Однако есть предположение, что именно перед Новым годом все становятся добрее, а потому — отзывчивее. AUTO.TUT.BY проверил эту версию на белорусских водителях: по легенде у нашего Деда Мороза эвакуировали «сани» за парковку в неположенном месте, а наш герой опаздывает на утренник к детям. Согласятся ли автомобилисты бесплатно подвести волшебника?

AUTO.TUT.BY благодарит за помощь в подготовке материала Деда Мороза из компании ТопМороз.БЕЛ .