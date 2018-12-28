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Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

29.12.2018 14:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин в Кремле продолжают разговор о белорусско-российских отношениях. Переговоры глав государств проходят в формате «один на один».

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

В начале встречи белорусский лидер отметил, что многие проблемы сторонам надо решать на перспективу.

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо за приглашение в канун Нового года. Я пошутил, что надоели друг другу. Наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать. Это наша работа. Действительно, мы в прошлый раз договорились, что мы серьезно поговорим о дальнейшем, потому что многие проблемы надо решать на перспективу. Поэтому я действительно в это время, так же, как и вы, работали над согласованием той же группы, вопросов, которые нам надо рассмотреть, которые не стояли бы препятствием на пути нашей интеграции. 

Мы такую группу, так же, как и вы, сформировали. Мы поступили таким же образом, как и вы, по составу и руководству группы. Думаю, что после рождественских праздников мы готовы, как и россияне, работать. Тем более вопросы все прописаны в союзном договоре, и мы перечисляли их в прошлый раз. Действительно, хорошо, что мы наконец-то подошли к решению этих вопросов.

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Владимир Путин, президент России:
Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики, по другим направлениям. И по вашему предложению поработаем над направлением развития наших планов в строительстве Союзного государства.

Президенты также обменялись поздравлениями с Новым годом.

Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным: «Многие проблемы надо решать на перспективу»

Напомним, это уже вторая встреча лидеров двух государств на этой неделе. 25 декабря стороны детально обсудили весь спектр взаимоотношений между странами. Результатом общения стало сближение позиций по многим вопросам. Тем не менее, остались спорные моменты, для решения которых стороны и договорились встретиться еще раз.

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. О чём говорили президенты?
 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин в...
 
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