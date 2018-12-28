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Минчанин обвиняется в угоне, хулиганстве, незаконных действиях с оружием и убийстве

29.12.2018 13:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении минчанина, который обвиняется в убийстве своего дяди.  

Как сообщает УСК по Минску, 13 августа около шести часов вечера 31-летний мужчина находился в квартире по проспекту Рокоссовского. Нетрезвый гражданин выстрелил из самодельной винтовки в своего дядю, затем ушёл из квартиры и позвонил в милицию. После этого фигурант был задержан.  

У задержанного изъяты более 20 патронов, нарезной ствол и рамка с рукояткой однозарядного пистолета. В ходе расследования стало известно, что всё это мужчине сбыл 53-летний сосед, который не раз соглашался хранить оружие у себя.  

Также выяснилось, что в 2017 году фигурант, будучи пьяным, дважды выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета со своего балкона по чужой машине, ущерб оценивается в 200 рублей. Кроме того, в ряде случаев обвиняемый из окна своей квартиры угрожал оружием находившимся на улице возле дома людям.  

Благодаря анализу ДНК была доказана причастность фигуранта к ещё одному правонарушению. В феврале 2009 года пьяный мужчина разбил стекло ВАЗ-2109, включил двигатель путём соединения проводов замка зажигания и катался на машине по Минску.  

Было сделано более 10 экспертиз, опрошены не менее 30 свидетелей, были проведены очные ставки с потерпевшими. Наложен арест на имущество.  

Неоднократно судимому ранее минчанину предъявлено обвинение в угоне, хулиганстве, незаконных действиях с оружием и убийстве. Гражданин вину признал, он заключён под стражу.  

53-летний сосед фигуранта также содержится под стражей. Он обвиняется в незаконных действиях с оружием.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении минчанина, который обвиняется в убийстве своего дяди.  
 
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