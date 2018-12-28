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В Пинском районе Opel наехал на шедшего по центру дороги мужчину

29.12.2018 12:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 28 декабря в Пинском районе из-за шедшего по центру дороги пешехода автомобиль съехал в кювет.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя жительница деревни Мохро Ивановского района двигалась на Opel Astra по трассе Н-218 со стороны Пинска в направлении дома.  

На 16 км автодороги машина наехала на 42-летнего жителя деревни Дубое Пинского района. Мужчина не был обозначен фликером и шёл во встречном направлении по проезжей части.  

В Пинском районе Opel наехал на шедшего по центру дороги мужчину
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

В результате ДТП иномарка оказалась в кювете и перевернулась, а пешеход был доставлен в медучреждение. Отмечается, что пострадавший уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.  

Ведётся проверка.  

На неделе в Бресте несовершеннолетний попал под колёса Hyundai. 

Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу – подробнее здесь.  
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 28 декабря в Пинском районе из-за шедшего по центру дороги пешехода автомобиль съехал в кювет.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
 
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