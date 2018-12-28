|
В Пинском районе Opel наехал на шедшего по центру дороги мужчину
Новости Беларуси. Вечером 28 декабря в Пинском районе из-за шедшего по центру дороги пешехода автомобиль съехал в кювет.
Как
На 16 км автодороги машина наехала на 42-летнего жителя деревни Дубое Пинского района. Мужчина не был обозначен фликером и шёл во встречном направлении по проезжей части.
В результате ДТП иномарка оказалась в кювете и перевернулась, а пешеход был доставлен в медучреждение. Отмечается, что пострадавший уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Ведётся проверка.
На неделе в Бресте несовершеннолетний попал под колёса Hyundai.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 28 декабря в Пинском районе из-за шедшего по центру дороги пешехода автомобиль съехал в кювет. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)