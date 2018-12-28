В Пинском районе Opel наехал на шедшего по центру дороги мужчину

Новости Беларуси. Вечером 28 декабря в Пинском районе из-за шедшего по центру дороги пешехода автомобиль съехал в кювет.

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 22-летняя жительница деревни Мохро Ивановского района двигалась на Opel Astra по трассе Н-218 со стороны Пинска в направлении дома.

На 16 км автодороги машина наехала на 42-летнего жителя деревни Дубое Пинского района. Мужчина не был обозначен фликером и шёл во встречном направлении по проезжей части.



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

В результате ДТП иномарка оказалась в кювете и перевернулась, а пешеход был доставлен в медучреждение. Отмечается, что пострадавший уже 5 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ведётся проверка.

На неделе в Бресте несовершеннолетний попал под колёса Hyundai.