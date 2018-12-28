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В Минске неизвестные выбросили в мусорный контейнер опасные вещества

29.12.2018 14:11 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске неизвестные выбросили в мусорный контейнер опасные вещества
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел днем 28 декабря около жилых домов на улице Филимонова. Из кузова мусоровоза неожиданно пошел дым желто-оранжевого цвета. На место происшествия были вызваны спасатели.

В Минске неизвестные выбросили в мусорный контейнер опасные вещества В Минске на молочной фабрике произошла утечка аммиака

Выяснилось, что неизвестные выбросили опасные вещества в мусорный контейнер. Когда они попали в мусоровоз, то дали химическую реакцию.

По информации МЧС, химические вещества были отделены от мусора, помещены в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения. Кузов автомобиля и прилегающая территория были обработаны для нейтрализации действия химических веществ.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Заражения воздуха и почвы не зафиксировано.

 
Теги: Минск
 
 
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Опасные вещества дали химическую реакцию в кузове мусоровоза.
 
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