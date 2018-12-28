В Минске неизвестные выбросили в мусорный контейнер опасные вещества

Как стало известно, инцидент произошел днем 28 декабря около жилых домов на улице Филимонова. Из кузова мусоровоза неожиданно пошел дым желто-оранжевого цвета. На место происшествия были вызваны спасатели.

Выяснилось, что неизвестные выбросили опасные вещества в мусорный контейнер. Когда они попали в мусоровоз, то дали химическую реакцию.

По информации МЧС, химические вещества были отделены от мусора, помещены в пластиковую тару для дальнейшей транспортировки к месту временного хранения. Кузов автомобиля и прилегающая территория были обработаны для нейтрализации действия химических веществ.

В результате инцидента никто из людей не пострадал. Заражения воздуха и почвы не зафиксировано.