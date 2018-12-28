На Быховщине проходит акция «Наши дети»

С наступающим Новым годом и Рождеством семью Шушлаковых поздравил председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович. Пришел не один, а с Дедом Морозом и Снегурочкой. Не остались в стороне от акции «Наши дети » представители филиала №700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» и директор ЦБУ №706 Лариса Панкова.

















Сладкие подарки, мягкие игрушки, развивающие игры. Глазенки ребятишек светились радостью. Девчонки, держа в руках цветные карандаши, с восторгом показывали всем новенькие коробочки и лепетали: «Будем рисовать!».

Мальчишки тут же распаковали музыкальный коврик для изучения алфавита и с азартом принялись называть буквы.

На «ура» разошлись конфеты. Малыши, достав из яркой упаковки очередной гостинец, вежливо обращались к гостям с просьбой: «Откройте, пожалуйста».

В доме Шушлаковых активно готовятся к волшебным праздникам. Приемные родители вместе с 11 ребятишками ждут в гости своих выпускников с семьями. Будет шумно, но очень весело.

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Быховскому избирательному округу №81 Татьяна Конончук и председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко по уже сложившейся традиции посетили сразу три дома семейного типа на Быховщине.































С улыбками на лицах и радостным волнением долгожданных гостей встречали семьи Шушлаковых в Быхове, Богданович в агрогородке Барколабово и Журавлевых в агрогородке Следюки.

Конфеты, торты и игрушки ребятам вручала Снегурочка. Мальчишки и девчонки с удовольствием рассказывали приготовленные стихотворения, пели песенки и водили хороводы вокруг наряженных елочек.

С верой в чудо ребята принимали подарки и поздравления с наступающими праздниками.

Екатерина ГУРСКАЯ.