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На Быховщине проходит акция «Наши дети»

29.12.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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С наступающим Новым годом и Рождеством семью Шушлаковых поздравил председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович. Пришел не один, а с Дедом Морозом и Снегурочкой. Не остались в стороне от акции «Наши дети» представители филиала №700 Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» и директор ЦБУ №706 Лариса Панкова.

На Быховщине проходит акция «Наши дети»


На Быховщине проходит акция «Наши дети»


На Быховщине проходит акция «Наши дети»

Сладкие подарки, мягкие игрушки, развивающие игры. Глазенки ребятишек светились радостью. Девчонки, держа в руках цветные карандаши, с восторгом показывали всем новенькие коробочки и лепетали: «Будем рисовать!».

Мальчишки тут же распаковали музыкальный коврик для изучения алфавита и с азартом принялись называть буквы.

На «ура» разошлись конфеты. Малыши, достав из яркой упаковки очередной гостинец, вежливо обращались к гостям с просьбой: «Откройте, пожалуйста».

В доме Шушлаковых активно готовятся к волшебным праздникам. Приемные родители вместе с 11 ребятишками ждут в гости своих выпускников с семьями. Будет шумно, но очень весело.

 Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Быховскому избирательному округу №81 Татьяна Конончук и председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко по уже сложившейся традиции посетили сразу три дома семейного типа на Быховщине.


На Быховщине проходит акция «Наши дети»


На Быховщине проходит акция «Наши дети»


На Быховщине проходит акция «Наши дети»


На Быховщине проходит акция «Наши дети»


На Быховщине проходит акция «Наши дети»

С улыбками на лицах и радостным волнением долгожданных гостей встречали семьи Шушлаковых в Быхове, Богданович в агрогородке Барколабово и Журавлевых в агрогородке Следюки.

Конфеты, торты и игрушки ребятам вручала Снегурочка. Мальчишки и девчонки с удовольствием рассказывали приготовленные стихотворения, пели песенки и водили хороводы вокруг наряженных елочек.

С верой в чудо ребята принимали подарки и поздравления с наступающими праздниками.

Екатерина ГУРСКАЯ.

 
 
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  С наступающим Новым годом и Рождеством семью Шушлаковых поздравил председатель Быховского районного исполнительного комитета Дмитрий Мартинович. Пришел не...
 
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