Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания РБ Марианна Щеткина посетила психоневрологический дом-интернат

Психоневрологический дом-интернат в деревне Ирдица — учреждение образцово-показательное. Пожалуй, с этим утверждением согласится каждый, кто хоть раз побывал в его стенах. Недавно социальную «обитель» посетила заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина. Парламентария сопровождала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Светлана Тарасенко.















































Это был не просто официальный визит, а скорее, дружеская встреча. Гости в очередной раз убедились: условия проживания в доме-интернате более чем достойные.

Комфортабельные комнаты, обставленные современной мебелью, отличное питание, забота, внимание и уход квалифицированного персонала, плюс подготовка к жизни вне стен специализированного учреждения. Пожалуй, последнее для проживающих в доме-интернате – в приоритете.

Кажущиеся на первый взгляд обыденными вещами, для людей, имеющих проблемы со здоровьем, это, как правило, достижения «в кубе». Учебные классы и мастерские в доме-интернате востребованы. Подтверждение тому – выставки и поделки, выполненные руками самих проживающих. Работоспособность, упорство и талант – неотъемлемые составляющие успешной социализации в обществе. Все эти «компоненты» развиваются в тех, кто в силу жизненных обстоятельств оказался в стенах спецучреждения в Ирдице.

Несмотря на занятость, гости задержались в уютном актовом зале. Музыкальные номера просто не могли оставить их равнодушными: пели как работники, так и сами проживающие дома-интерната. Многогранность талантов действительно удивляла.

Грядут новогодние праздники. А значит, самое время для поздравлений. Теплые слова и пожелания озвучила заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина. А еще парламентарий вручила подарок. Теперь в психоневрологическом доме-интернате есть новая центрифуга. Практично, удобно и крайне необходимо в настоящее время!

Алеся МУХАЧЕВА.