Андрей Янчевский завёл аккаунт в Twitter и будет комментировать основные события





Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Владиславович Янчевский для коммуникации с местными жителями и СМИ создал аккаунт в социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту SlutskGorod.

— У нас достаточно средств для общения с гражданами - это и наша газета, и сайт, и телевидение, — рассказал Андрей Янчевский. — Буквально сегодня я создал рабочий аккаунт в Twitter, где буду делиться основными новостями, может быть, и комментировать какие-то вопросы.

В первом опубликованном твите глава района пожелал случчанам оптимизма:

...вот и завершается 2018...были и успехи,а что-то неполучилось...такова жизнь...всем оптимизма,удачи,берегите себя и своих близких... — Янчевский Андрей Владиславович (@AYanchevsky) 29 декабря 2018 г.

Председатель райисполкома добавил, что местные жители могут обращать внимание на городские проблемы и в соцсетях:



— Если вы видите какие-то серьёзные проблемы, подсказывайте, помогайте - выбрасывайте эту информацию у себя на СлуцкГороде, мы это всё мониторим и стараемся реагировать.





Будет дополнено



Slutsk-Gorod.by

Фото администрации Слуцкого райисполкома