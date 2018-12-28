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Андрей Янчевский завёл аккаунт в Twitter и будет комментировать основные события
29.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Владиславович Янчевский для коммуникации с местными жителями и СМИ создал аккаунт в социальной сети Twitter. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту SlutskGorod.
— У нас достаточно средств для общения с гражданами - это и наша газета, и сайт, и телевидение, — рассказал Андрей Янчевский. — Буквально сегодня я создал рабочий аккаунт в Twitter, где буду делиться основными новостями, может быть, и комментировать какие-то вопросы.
В первом опубликованном твите глава района пожелал случчанам оптимизма:
Председатель райисполкома добавил, что местные жители могут обращать внимание на городские проблемы и в соцсетях:
— Если вы видите какие-то серьёзные проблемы, подсказывайте, помогайте - выбрасывайте эту информацию у себя на СлуцкГороде, мы это всё мониторим и стараемся реагировать.
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Председатель Слуцкого райисполкома Андрей Владиславович Янчевский для коммуникации с местными жителями и СМИ создал аккаунт в социальной сети Twitter.
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