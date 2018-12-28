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Мониторинг систем пожарной автоматики. Хотимск
29.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен повторный мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Ларченко Д.В.).
По результатам контрольного изучения объектов установлено, что на всех объектах система пожарной автоматики находится в исправном состоянии.
Вадим ПЕТРОЧЕНКО,
Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен повторный мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис»...
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