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Мониторинг систем пожарной автоматики. Хотимск

29.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен повторный мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Ларченко Д.В.).

По результатам контрольного изучения объектов установлено, что на всех объектах система пожарной автоматики находится в исправном состоянии.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО,

Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС

 
 
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Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен повторный мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис»...
 
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