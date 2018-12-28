Мониторинг систем пожарной автоматики. Хотимск

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» был проведен повторный мониторинг ООО ПКФ «Спецпромсервис» в части работоспособности системы пожарной автоматики (руководитель Ларченко Д.В.).

По результатам контрольного изучения объектов установлено, что на всех объектах система пожарной автоматики находится в исправном состоянии.

Вадим ПЕТРОЧЕНКО,

Инспектор ГПиВО Хотимского РОЧС