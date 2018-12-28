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Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Лидский район в их числе

29.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Лидский район в их числе

Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 декабря 2018 года № 950. В списке оказались 53 района и города.

Лидируют по числу проблемных с занятостью регионов Минская и Витебская области — по 15 районов. Так, в Витебской области в число проблемных районов попали Бешенковичский, Браславский, Верхнедвинский, Глубокский, Городокский, Докшицкий, Лепельский, Лиозненский, Миорский, Оршанский, Поставский, Сенненский, Толочинский, Чашникский, Шарковщинский.

 
 
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Правительство определило территории с напряженной ситуацией на рынке труда на 2019 год. Это предусмотрено постановлением Совмина от 27 декабря 2018 года...
 
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