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Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

29.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области продолжается реализация нового консультативно-диагностического и информационно-образовательного проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», направленного на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний, как одной из главных причин смертности после сердечно-сосудистой патологии.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

План мероприятий в рамках нового профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» был утвержден заместителем председателя Брестского облисполкома Величко О.И. в июле 2018 года – это один из 8-ми профилактических проектов, реализуемых в области и направленных на профилактику неинфекционных заболеваний среди взрослого и детского населения.

Тема проекта выбрана не случайно. Она продиктована демографической ситуацией в области, уровнем онкологической заболеваемости в регионах Брестской области. На учете в области состоит более 40 тыс. онкологических пациентов. За 9 месяцев 2018 года выявлено 4788 новых случаев заболевания (9 месяцев 2017 года - 4752), что на 0,8% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

В структуре заболеваемости женского населения лидирующие позиции занимают рак кожи (19,5%), рак молочной железы (17,7%), тела матки (8,9%), щитовидной железы (7,6%).

В структуре заболеваемости мужского населения на первом месте рак предстательной железы (18,8%), далее идут рак легких (14,0%), рак кожи (12,8%), рак желудка (6,1%), рак почки (6,0%).

С целью оказания практической помощи, повышения эффективности проводимых мероприятий в рамках данного проекта на административных территориях области с августа 2018г. организованы выезды специалистов областного центра гигиены и эпидемиологии и областных организаций здравоохранения: онкологического, эндокринологического, дерматовенерологического диспансеров.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

Врачебный состав подобран исходя из структуры онкологической заболеваемости: врачи-онкологи (хирург, маммолог, уролог, гинеколог, опухолей головы и шеи), врачи-дерматовенерологи, врачи УЗИ диагностики и эндокринологи, психологи, психотерапевты. Задействован передвижной рентгенодиагностический кабинет «Скринэкспресс» для проведения маммографии молочной железы. Во всех выездных мероприятиях личное участие принимают главные врачи Брестского областного онкологического диспансера Лукъяновский Р.В. и Брестского областного эндокринологического диспансера Григорович А.С.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

Кроме консультативной работы в рамках проекта организованы диагностические мероприятия: УЗИ-диагностика щитовидной железы, забор крови для общего и биохимического анализа, определение липидного спектра и уровня глюкозы в крови, измерение АД, расчёт индекса массы тела (индекса Кетле), маммография с помощью передвижного рентгенодиагностического кабинета «Скринэкспресс».

Выездные мероприятия уже проведены в 5 городах области: Лунинце, Микашевичи, Дрогичине, Иваново, Ляховичи. Мероприятия посетило около 3 тыс. человек. Итог мероприятий: проведено около 4 тыс. консультаций и около 5 тыс. диагностических исследований, по результатам которых 45,3% (1770 человек) направлены на дообследование или лечение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

Справочно: процентная выявляемость патологии - эндокринологом (28,4%), гинекологом (25,0%), урологом – (15,9%), маммологом (6,6%), ЛОР-врачом (6,3%), дерматологом – (3,0%), психотерапевтом и психологами (63,0%). По результатам диагностических исследований: изменения в щитовидной железе (53,0%), повышенный индекс массы тела (40,6%), повышенное АД (29,3%), повышенный уровень сахара в крови (13,9%), изменения в молочной железе (результат маммографии) - (10,9%), проблемы психоэмоционального состояния - (76,5%).

19-20 декабря 2018 года состоялся очередной выезд специалистов областных организаций здравоохранения в г. Ганцевичи. За 2 дня в акции приняли участие 851 человек. Был организован подвоз 85 человек из 8 деревень Ганцевичского района, в том числе 38 человек были доставлены силами Ганцевичской ЦРБ.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

В ходе проведения акции специалистами проведено 955 консультаций, по результатам которых 112 человек отправлены на дообследование. В том числе эндокринологами проконсультированы 290 человек (выявлены проблемы у 19 из них), хирургом-онкологом – 101 человек (выявлены проблемы у 1 участника акции), гинекологом - 90 человек (из них отправлены на дообследование 2), урологом осмотрены 86 человек (у 11 выявлены проблемы), маммологом – 262 участницы мероприятий (21 женщину отправили на дообследование), дерматологом осмотрены 126 человек (выявлены проблемы у 58 из них).

За 2 дня проведено 1838 исследований, в том числе измерили артериальное давление 552 человека, у 147 из них оно было повышенным, определили индекс массы тела 552 участникам акций (повышенный вес и ожирение выявлены у 269 человек), сделали 290 УЗИ щитовидной железы (у 169 человек найдены изменения структуры железы), определили уровень сахара в крови 224 человека, в 20 анализах сахар крови был выше 7,0 ммоль/л. По направлениям специалистов было сделано 60 маммографий, 104 человека сдали кровь для общего анализа и 27 – для биохимического, у 29 человек определили уровень гликированного гемоглобина, который был повышен в 3 анализах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62049.php

Брестский областной профилактический проект «Предотврати болезнь – выбери жизнь!» продолжается

Мероприятия в рамках данного проекта организованы во всех регионах области. На всех этапах реализации проекта в области по данным на 1 декабря 2018 года приняло участие 116,5 тыс. человек. В ходе проведения акций специалистами организаций здравоохранения проведено около 150 тыс. консультаций и 165 тыс. диагностических исследований, по результатам которых 54 тыс. человек направлены на дообследование или лечение.

Основная цель профилактического проекта – ранняя диагностика онкологической патологии, своевременное лечение и, как итог, спасение жизни! 

В рамках достижения целевых показателей Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 годы и задач Целей устойчивого развития Республики Беларусь, профилактический проект будет продолжаться в регионах области и в следующем году.

Зав. отделом общественного здоровья

Брестского областного ЦГЭиОЗ

Тищенко Е.Н.

 
 
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