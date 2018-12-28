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В Гомеле третий раз за месяц загораются кладовки в подъезде многоэтажки

29.12.2018 14:27 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гомеле третий раз за месяц загораются кладовки в подъезде многоэтажки
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, около часа ночи спасателям поступил сигнал о том, что в подъезде жилой многоэтажки по улице Советской загорелось кладовое помещение. Пожар произошел в кладовке, расположенной между пятым и шестым этажами. Прибывшие на место вызова сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

В Гомеле третий раз за месяц загораются кладовки в подъезде многоэтажки В Гомеле пенсионерка снимала с газовой плиты кастрюлю и устроила пожар

Выяснилось, что это не первый подобный инцидент с кладовками в этом же доме. 17 декабря горело кладовое помещение между первым и вторым этажами, а 18 декабря – между третьим и четвертым этажами. Во всех случаях обошлось без жертв.

По данным фактам проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются причины пожаров. Специалисты полагают, что кто-то специально поджигает помещения.

 
Теги: Гомель
 
 
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Последний из инцидентов произошел в ночь с 28 на 29 декабря.
 
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