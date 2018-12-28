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Песков заявил об отсутствии планов присоединения Беларуси к РФ

29.12.2018 13:34 — Разное | Интерфакс  
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов включения Беларуси в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко описаны в союзном договоре.

На вопрос, есть ли планы присоединения Беларуси к РФ, Д.Песков сказал: "Здесь не нужно быть голословным, здесь нужно вспомнить 1999 год, документ, на основе которого мы - РФ и Беларусь - и стали союзным государством".

Д.Песков напомнил, что в этом документе "есть определенные вехи - это и в фискальные дела и т.д., такие шаги на пути интеграции".

"Конечно, речь не идет о каком-то присоединении и т.д. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

 
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких планов включения Беларуси в состав России не существует, а этапы интеграции двух стран четко...
 
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