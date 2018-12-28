|
«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле
Новости Беларуси. Когда в мешке Деда Мороза звенят медали. В Гомеле для самых маленьких устроили новогодний праздник с легкоатлетическим уклоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самому юному участнику новогоднего забега исполнилось два года. Всего на беговую дорожку вышли 40 маленьких гомельчан. Ассистировала сказочным персонажам одна из самых быстрых белорусок – олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.
Инна Зубрицкая, житель Гомеля:
Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:
Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы, будущие звезды, будущие герои.
Новогодние забеги малышей становятся для Гомеля хорошей традицией. В 2018 году праздник состоялся уже во второй раз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле
Новости Беларуси. Когда в мешке Деда Мороза звенят медали. В Гомеле для самых маленьких устроили новогодний праздник с легкоатлетическим уклоном, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)