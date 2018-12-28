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«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

29.12.2018 15:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда в мешке Деда Мороза звенят медали. В Гомеле для самых маленьких устроили новогодний праздник с легкоатлетическим уклоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

Самому юному участнику новогоднего забега исполнилось два года. Всего на беговую дорожку вышли 40 маленьких гомельчан. Ассистировала сказочным персонажам одна из самых быстрых белорусок – олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

Инна Зубрицкая, житель Гомеля:
Мы здесь впервые, хотя нас в прошлом году тоже звали, но мы сильно маленькие были. Настроение отличное, новогоднее, эмоции положительные, зашкаливают.

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по легкой атлетике:
Я принимала участие в соревнованиях в таком возрасте, тогда они назывались «Папа, мама, я – спортивная семья». Я запомнила, эстафета была в обруче. Помню, что меня в том возрасте еще носили, как самую маленькую, чтобы быстрее пройти этап. В основном, всё делали мои родители и моя старшая сестра. Но уже тогда меня приучали.

Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы, будущие звезды, будущие герои.

Новогодние забеги малышей становятся для Гомеля хорошей традицией. В 2018 году праздник состоялся уже во второй раз.

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле

«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Когда в мешке Деда Мороза звенят медали. В Гомеле для самых маленьких устроили новогодний праздник с легкоатлетическим уклоном, сообщили в...
 
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