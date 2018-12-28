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В Дзержинске были убиты пожилые супруги. Их тела обнаружил сын
Новости Беларуси. По факту убийства пожилой супружеской пары в Дзержинске возбуждено уголовное дело.
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Место происшествия осмотрено, дом и территория возле него детально обследованы, зафиксированы следовая картина и вещественные доказательства, опрошены родственники и соседи. Назначено проведение экспертиз.
Задержан подозреваемый. Им является неоднократно судимый ранее 33-летний местный житель, он работает животноводом. С подозреваемым работают следователи.
Зимой 2018 года в Барановичском районе были убиты два человека.
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Новости Беларуси. По факту убийства пожилой супружеской пары в Дзержинске возбуждено уголовное дело. Как сообщает УСК по Минской области, вечером 28 декабря сын...
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