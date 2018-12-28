Большой новогодний праздник состоялся в Гродно с участием губернатора региона

Новости Беларуси. Накануне Нового года в Гродно состоялся большой праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернаторская елка собрала несколько сотен юных жителей региона. Это победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, а также дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями. Все они получили подарки.