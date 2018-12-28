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Большой новогодний праздник состоялся в Гродно с участием губернатора региона

29.12.2018 15:35 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Накануне Нового года в Гродно состоялся большой праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернаторская елка собрала несколько сотен юных жителей региона. Это победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний, а также дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями. Все они получили подарки.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Накануне Нового года в Гродно состоялся большой праздник для детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Губернаторская елка собрала...
 
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