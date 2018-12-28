|
Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?
Новости Беларуси. К строительству онкологического центра приступят в Гродно в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал губернатор области Владимир Кравцов.
Сегодня регион – единственный в стране, где нет возможности проводить полноценную лучевую терапию. Новый медицинский центр должен исправить ситуацию. Он разместится на базе 3-й клинической больницы. Существующее здание реконструируют, кроме того будет построено несколько новых корпусов. Общая стоимость проекта – около 100 миллионов долларов. Новые объекты появятся и в других городах региона.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Мы запланировали большую программу повышения качества воды, особенно в сельской местности. Должны построить 40 станций обезжелезивания. В 40 агрогородках люди получат чистую, качественную воду.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К строительству онкологического центра приступят в Гродно в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)