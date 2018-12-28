ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?

29.12.2018 15:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. К строительству онкологического центра приступят в Гродно в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал губернатор области Владимир Кравцов.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?

Сегодня регион – единственный в стране, где нет возможности проводить полноценную лучевую терапию. Новый медицинский центр должен исправить ситуацию. Он разместится на базе 3-й клинической больницы. Существующее здание реконструируют, кроме того будет построено несколько новых корпусов. Общая стоимость проекта – около 100 миллионов долларов. Новые объекты появятся и в других городах региона.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
В следующем году у нас будут введены в строй два крупных, серьезных спортивных центра – в Островце и Новогрудке.

Мы запланировали большую программу повышения качества воды, особенно в сельской местности. Должны построить 40 станций обезжелезивания. В 40 агрогородках люди получат чистую, качественную воду.

Онкологический центр построят в Гродно. Какие еще объекты планируют ввести в регионе в 2019 году?
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. К строительству онкологического центра приступят в Гродно в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом журналистам рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика