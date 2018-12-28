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В одной из многоэтажек Гомеля третий раз за месяц произошёл пожар
Новости Беларуси. 29 декабря около часа ночи в Гомеле горело кладовое помещение между 5 и 6 этажами многоквартирного дома.
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Огнём уничтожено кладовое помещение и имущество внутри него. Выясняется причина загорания. Рассматривается версия заноса источника зажигания извне.
Стоит отметить, что это уже третий пожар в том же доме за месяц. Предыдущие два случая
Весной 2018 года в Минске были совершены два поджога в многоэтажках.
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Новости Беларуси. 29 декабря около часа ночи в Гомеле горело кладовое помещение между 5 и 6 этажами многоквартирного дома. По сведениям Гомельского ОУМЧС,...
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