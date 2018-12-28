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Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии

29.12.2018 14:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рождественская гонка по биатлону пройдет в немецком Гельзенкирхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях традиционно принимают участие многие легендарные спортсмены.

Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии

На старт выйдет и самая титулованная спортивная пара – белоруска Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален.

Масс-старт на «Фельтинс-Арене» начнется в 20.15, а в 21.30 состоится гонка преследования.

Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии
 
 
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Новости Беларуси. Рождественская гонка по биатлону пройдет в немецком Гельзенкирхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях традиционно...
 
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