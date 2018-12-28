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Домрачева примет участие в Рождественской гонке по биатлону в Германии
Новости Беларуси. Рождественская гонка по биатлону пройдет в немецком Гельзенкирхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях традиционно принимают участие многие легендарные спортсмены.
На старт выйдет и самая титулованная спортивная пара – белоруска Дарья Домрачева и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален.
Масс-старт на «Фельтинс-Арене» начнется в 20.15, а в 21.30 состоится гонка преследования.
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Новости Беларуси. Рождественская гонка по биатлону пройдет в немецком Гельзенкирхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях традиционно...
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