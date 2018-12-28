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«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?

29.12.2018 14:47 — Разное | СТВ  
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Сегодня елку можно купить практически в любом магазине. Не отставать от традиции решила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться». Девушка заказала искусственную рождественскую ель через интернет-магазин.

Мария, минчанка:
Очень долго выбирала подходящую ёлку. Подходящая была только в интернет-магазине. Была достаточно хорошая цена – ниже, чем, например, на базарах. Поэтому я заказала в интернет-магазине. Курьер привез ёлку через 7 дней. Но мы не стали сразу распаковывать, потому что было холодно, и курьер куда-то очень спешил.

Сегодня девушка понимает, что тогда её многое должно было насторожить.

«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?

Мария:
Распаковала я её уже дома. Поставила недалеко от своего рабочего места. И через какое-то время заметила очень едкий, неприятный запах. Оказалось, что его источником была данная ёлка. От этого запаха начала болеть голова – очень неприятное ощущение. В итоге пришлось выкинуть ёлку.

Большинство современных ёлок, перед тем как попасть на прилавок, проходят проверку. Поэтому сегодня встретить ёлку, содержащую свинец или барий – это практически невозможно. Из каких материалов была изготовлена ёлка Марии – неизвестно. Но ясно одно: изделие было выполнено из сырья низкого качества.

Если с выбором ёлки не повезло, можно ли сдать такой товар обратно в магазин?

Ольга Иващенко, юрист:
Что касается искусственных ёлок, то потребителю необходимо обращать внимание на маркировку данного товара. И в зависимости от маркировки, к какому виду товаров ёлка относится, потребитель будет иметь возможность вернуть данный товар. Если искусственная ёлка будет промаркирована как игрушка, то обмену и возврату она подлежать не будет. Если это будет просто ёлка искусственная, то обмену и возврату она подлежит.

С живыми елями дела обстоят иначе.

«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?

Ольга Иващенко:
Ёлки – декоративные растения и саженцы, согласно постановлению Совета министров № 778, обмену и возврату не подлежат.

При выборе живой нужно внимательно осмотреть иголки. Они не должны осыпаться, не должны быть сухими и легко ломаться. Такое дерево не сможет протянуть и пары дней.

«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?

Если вы хотите приобрести искусственную ёлку, которая прослужит вам долгие годы, во время покупки обратите внимание на запах изделия. Резкий, неприятный запах – значит, такую ель покупать нежелательно. Всегда спрашивайте у продавца сертификаты соответствия.
 
 
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Сегодня елку можно купить практически в любом магазине. Не отставать от традиции решила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться». Девушка заказала...
 
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