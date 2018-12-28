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«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?
Сегодня елку можно купить практически в любом магазине. Не отставать от традиции решила и героиня сюжета программы
Мария, минчанка:
Сегодня девушка понимает, что тогда её многое должно было насторожить.
Мария:
Большинство современных ёлок, перед тем как попасть на прилавок, проходят проверку. Поэтому сегодня встретить ёлку, содержащую свинец или барий – это практически невозможно. Из каких материалов была изготовлена ёлка Марии – неизвестно. Но ясно одно: изделие было выполнено из сырья низкого качества.
Если с выбором ёлки не повезло, можно ли сдать такой товар обратно в магазин?
Ольга Иващенко, юрист:
С живыми елями дела обстоят иначе.
Ольга Иващенко:
При выборе живой нужно внимательно осмотреть иголки. Они не должны осыпаться, не должны быть сухими и легко ломаться. Такое дерево не сможет протянуть и пары дней.
Если вы хотите приобрести искусственную ёлку, которая прослужит вам долгие годы, во время покупки обратите внимание на запах изделия. Резкий, неприятный запах – значит, такую ель покупать нежелательно. Всегда спрашивайте у продавца сертификаты соответствия.
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«Очень едкий, неприятный запах. Начала болеть голова». Как выбрать искусственную ель и можно ли её вернуть продавцу?
Сегодня елку можно купить практически в любом магазине. Не отставать от традиции решила и героиня сюжета программы «Добро пожаловаться». Девушка заказала...
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