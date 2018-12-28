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Соболенко начнёт сезон матчем с немкой Марией, Азаренко сыграет с Уильямс

29.12.2018 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 30 декабря начинается новый теннисный сезон, так что отдых знаменитых белорусских теннисисток подходит к концу.  

Первый турнир Арины Соболенко (13 WTA) пройдёт в Шэньчжэне. Спортсменка посеяна под первым номером, а её противницей в стартовом матче будет немка Татьяна Мария (72 WTA).  

«Давайте начнём сезон 2019! Не терпится сыграть мой первый матч», – написала в Instagram Арина.  

Соболенко начнёт сезон матчем с немкой Марией, Азаренко сыграет с Уильямс
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna  

Для Александры Саснович (30 WTA) сезон начнётся в Брисбене. Оппоненткой белоруски станет победительница квалификационного раунда.  

Соболенко начнёт сезон матчем с немкой Марией, Азаренко сыграет с Уильямс
Фото: instagram.com/aliaksandrasasnovich  

Не откладывает свой старт в новом сезоне и Виктория Азаренко. Теннисистка отправится в Окленд, где столкнётся с сестрой Серены Винус Уильямс (38 WTA).  
 
 
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Новости Беларуси. 30 декабря начинается новый теннисный сезон, так что отдых знаменитых белорусских теннисисток подходит к концу.   Первый турнир Арины Соболенко...
 
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