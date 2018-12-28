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Соболенко начнёт сезон матчем с немкой Марией, Азаренко сыграет с Уильямс
Новости Беларуси. 30 декабря начинается новый теннисный сезон, так что
Первый турнир Арины Соболенко (13 WTA) пройдёт в Шэньчжэне. Спортсменка посеяна под первым номером, а её противницей в стартовом матче будет немка Татьяна Мария (72 WTA).
«Давайте начнём сезон 2019! Не терпится сыграть мой первый матч», –
Для Александры Саснович (30 WTA) сезон начнётся в Брисбене. Оппоненткой белоруски станет победительница квалификационного раунда.
Не откладывает свой старт в новом сезоне и Виктория Азаренко. Теннисистка отправится в Окленд, где столкнётся с сестрой Серены Винус Уильямс (38 WTA).
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Новости Беларуси. 30 декабря начинается новый теннисный сезон, так что отдых знаменитых белорусских теннисисток подходит к концу. Первый турнир Арины Соболенко...
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