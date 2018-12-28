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В Нью-Йорке дроны будут следить за безопасностью во время празднования Нового года
Новости США. Правоохранители Нью-Йорка применят беспилотники для обеспечения безопасности на Таймс-сквер во время празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дроны помогут тщательнее наблюдать за многотысячной толпой. В общей сложности, полиция задействует более 1200 камер слежения. Кроме того, на площади будут установлены ограждения. Чтобы попасть туда, гражданам и туристам придется пройти через металлодетекторы. У площади будут дежурить кинологи с собаками.
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Новости США. Правоохранители Нью-Йорка применят беспилотники для обеспечения безопасности на Таймс-сквер во время празднования Нового года, сообщили в программе...
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