ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С Новым 2019 годом!

29.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
Размер текста:
A
A
A
С Новым 2019 годом!

 Уважаемые жители района!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени – и нынешний год станет частью истории. И в эти дни, собираясь в кругу родных и близких людей, мы вспоминаем события уходящего года, подводим итоги, строим планы на будущее.
 
2018 год был не простым: было место для радости, было, к сожалению, место для грусти. Он проверял нас на прочность, решительность, умение преодолевать трудности. Но самое главное, что уходящий год мы прожили в мире, обеспечили развитие всех сфер жизнедеятельности. Выращивали хлеб, строили и открывали новые объекты, выпускали продукцию, благоустраивали населенные пункты. 
Уважаемые жители района! Благодарим каждого из вас за личный вклад в развитие Ивацевичского края, понимание, поддержку и любовь к родной земле. 
 
Новый год и Рождество – это светлые семейные праздники, в которые мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Пусть в каждый дом, каждую семью новый 2019 год принесет любовь и счастье, благополучие и взаимоуважение, подарит радость жизни, душевные и физические силы для новых достижений и исполнения ваших самых заветных желаний!
С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Ивацевичский районный исполнительный комитет.
Ивацевичский районный Совет депутатов.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
 
Новости дня
Новости разные
 
«Верю, что среди этих ребятишек есть будущие чемпионы». Юлия Нестеренко приняла участие в забеге для малышей в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика