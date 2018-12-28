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С Новым 2019 годом!
29.12.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Уважаемые жители района!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Осталось совсем немного времени – и нынешний год станет частью истории. И в эти дни, собираясь в кругу родных и близких людей, мы вспоминаем события уходящего года, подводим итоги, строим планы на будущее.
2018 год был не простым: было место для радости, было, к сожалению, место для грусти. Он проверял нас на прочность, решительность, умение преодолевать трудности. Но самое главное, что уходящий год мы прожили в мире, обеспечили развитие всех сфер жизнедеятельности. Выращивали хлеб, строили и открывали новые объекты, выпускали продукцию, благоустраивали населенные пункты.
Уважаемые жители района! Благодарим каждого из вас за личный вклад в развитие Ивацевичского края, понимание, поддержку и любовь к родной земле.
Новый год и Рождество – это светлые семейные праздники, в которые мы всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам людьми. Пусть в каждый дом, каждую семью новый 2019 год принесет любовь и счастье, благополучие и взаимоуважение, подарит радость жизни, душевные и физические силы для новых достижений и исполнения ваших самых заветных желаний!
С Новым годом! С Рождеством Христовым!
Ивацевичский районный исполнительный комитет.
Ивацевичский районный Совет депутатов.
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Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
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