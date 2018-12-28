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Остановим насилие в семье
29.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
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Законодательством предусмотрена административная ответственность за нанесение побоев, не повлекших причинения легких телесных повреждений, за умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенных в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления (часть 2 статьи 9.1 КоАП Республики Беларусь). За это нарушитель домашнего спокойствия получит штраф в размере до десяти базовых величин или административный арест. В 2018 году по данной статье было привлечено 369 граждан. Те, кто два и более раза привлекались по данной статье, впоследствии были поставлены на профилактический учет с применением защитного предписания, которое устанавливает человеку, совершившему насилие в семье, ограничение на совершение определенных действий, в том числе на совместное проживание с членами семьи на срок до 30 суток.
Также существует такое понятие, как ограничение в дееспособности, Что это значит? Когда граждане злоупотребляют спиртными напитками, пропивают заработную плату, тем самым ставят семью в затруднительное материальное положение, такие лица по решению суда лишаются права получать денежные средства, а получает их семья. Пьянство в быту зачастую приводит к тому, что в семье начинают злоупотреблять спиртными напитками как супруг, так и супруга, и как итог — их меньше всего интересует, чем занимаются дети. У таких родителей детей временно забирают, либо применяется такая мера, как лишение их родительских прав.
Вадим Вакульчик,
подполковник милиции
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