Остановим насилие в семье

Есть выражение: «Мой дом — моя крепость». Но, к сожалению, не всегда бывает так, что люди чувствуют себя в собственном доме в безопасности. Семейные скандалисты, дебоширы, «домашние боксеры» — их называют по-разному, однако суть от этого не меняется — такие люди доставляют массу неприятностей родным и близким.

В Пинский ГОВД ежедневно поступают сообщения о семейных скандалах, на которые в обязательном порядке направляются участковые инспекторы милиции. Какая же ответственность предусмотрена за семейный дебош?



Законодательством предусмотрена административная ответственность за нанесение побоев, не повлекших причинения легких телесных повреждений, за умышленное причинение боли, физических или психических страданий, совершенных в отношении близкого родственника либо члена семьи, если в этих действиях нет состава преступления (часть 2 статьи 9.1 КоАП Республики Беларусь). За это нарушитель домашнего спокойствия получит штраф в размере до десяти базовых величин или административный арест. В 2018 году по данной статье было привлечено 369 граждан. Те, кто два и более раза привлекались по данной статье, впоследствии были поставлены на профилактический учет с применением защитного предписания, которое устанавливает человеку, совершившему насилие в семье, ограничение на совершение определенных действий, в том числе на совместное проживание с членами семьи на срок до 30 суток.

Также существует такое понятие, как ограничение в дееспособности, Что это значит? Когда граждане злоупотребляют спиртными напитками, пропивают заработную плату, тем самым ставят семью в затруднительное материальное положение, такие лица по решению суда лишаются права получать денежные средства, а получает их семья. Пьянство в быту зачастую приводит к тому, что в семье начинают злоупотреблять спиртными напитками как супруг, так и супруга, и как итог — их меньше всего интересует, чем занимаются дети. У таких родителей детей временно забирают, либо применяется такая мера, как лишение их родительских прав.



Вадим Вакульчик,



подполковник милиции