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Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом на встрече в Кремле
29.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александром Лукашенко на встрече в Кремле обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе разговора Путин заметил Лукашенко, что может быть, будет хорошая традиция встречаться перед Новым годом.
«Может быть. Я также хочу поздравить Вас с Новым годом, россиян, наших братьев, с этим желанным праздником, самым желанным праздником», – сказал в ответ лидер Беларуси.
В свою очередь Путин поздравил Лукашенко и всех граждан Беларуси с праздником.
«Я со своей стороны и Вас, и всю Белоруссию, всех граждан Белоруссии тоже поздравляю. Желаю счастья и удачи в Новом году», – сказал российский лидер.
Фото: Сайт президента РФ
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В ходе разговора Путин заметил Лукашенко, что может быть, будет хорошая традиция встречаться перед Новым годом.
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