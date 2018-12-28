Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Новым годом на встрече в Кремле

Президент России Владимир Путин и лидер Беларуси Александром Лукашенко на встрече в Кремле обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора Путин заметил Лукашенко, что может быть, будет хорошая традиция встречаться перед Новым годом.

«Может быть. Я также хочу поздравить Вас с Новым годом, россиян, наших братьев, с этим желанным праздником, самым желанным праздником», – сказал в ответ лидер Беларуси.

В свою очередь Путин поздравил Лукашенко и всех граждан Беларуси с праздником.

«Я со своей стороны и Вас, и всю Белоруссию, всех граждан Белоруссии тоже поздравляю. Желаю счастья и удачи в Новом году», – сказал российский лидер.





Фото: Сайт президента РФ