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Лукашенко снова встретился с Путиным. Никто ничего не понял

29.12.2018 16:25 — Разное | KYKY  
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25 декабря в Москве прошли переговоры президентов Беларуси и России в компании с рядом министров. Увы, Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли ни о чем договориться, поэтому назначили еще одну встречу, которая состоялась сегодня. 

Встреча президентов была назначена на 12 часов в представительском кабинете Кремля. Ее начали практически вовремя, всего с получасовой задержкой. Президенты пожали друг другу руки, обнялись, сели друг напротив друга и продолжили обмениваться любезностями. «Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать»,  – цитирует Лукашенко РИА «Новости».

Зачем Александр Лукашенко опять летал в Москву 

Владимир Путин предложил беларускому президенту обсудить перспективы деятельности рабочей группы по дальнейшему развитию связей России и Беларуси. Сегодняшняя встреча была нужна для того, чтобы убедиться в выполнении договоренностей по созданию совместной рабочей группы для урегулирования двусторонних вопросов. Главные темы для разговора –  налоговый маневр и дальнейшая интеграция с учетом договора Союзного государства 1999 года.

«Как мы и договаривались, мы создаем рабочую группу по дальнейшему развитию наших связей в сфере экономики и по другим направлениям. По вашему предложению поработаем в направлении развития наших планов в строительстве Союзного государства»,  –  сказал Путин в Кремле и предложил «сверить часы по поводу того, как продолжается эта работа по тем направлениям, по которым мы с вами договорились активизировать работу на прошлой встрече».

Затем президенты решили уйти от обсуждения серьезных вопросов: «И Новый год впереди: поздравим друг друга с наступающим Новым годом», – сказал Путин, после чего Лукашенко поблагодарил его за приглашение в канун Нового года. 

Потом Путин предложил ввести «хорошую традицию – встречаться перед Новым годом». Лукашенко не исключил такой возможности и поздравил с наступающим Новым годом лично Путина и «россиян, наших братьев»: «Я знаю, вы любите этот праздник, я так же, с уважением к этому отношусь. Поэтому вас поздравляю, ваших родных, близких и россиян с этим праздником». «Я со своей стороны и вас, и всю Беларусь, всех граждан Беларуси тоже поздравляю. Желаю счастья и удачи в Новом году», – ответил президент России.

После этого президенты попросили и российские и беларуские СМИ удалиться. Причем не только из их кабинета, но и из Кремля. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, общения с прессой по окончании переговоров не запланировано.

 
 
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25 декабря в Москве прошли переговоры президентов Беларуси и России в компании с рядом министров. Увы, Александр Лукашенко и Владимир Путин не смогли ни о чем...
 
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