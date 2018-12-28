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В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества

29.12.2018 17:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Днём 28 декабря в Минске горел мусоровоз с выделением жёлто-оранжевого дыма. Спасатели объяснили произошедшее.  

Как сообщает Минское ГУМЧС, в кузове грузовика происходила химическая реакция, которая сопровождалась выделением тепла и дыма.  

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества
Фото: Минское ГУМЧС  

Прибывшие спасатели оградили место инцидента. В средствах защиты и АСВ они рассортировали находившиеся в пластиковых ёмкостях химвещества, а также определили их уровень опасности.  

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества
Фото: Минское ГУМЧС  

Место происшествия и кузов автомобиля были обработаны для нейтрализации действия химвеществ, которые были отделены от мусора и помещены в специальную тару для дальнейшей транспортировки к временному хранилищу.  

В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества
Фото: Минское ГУМЧС  

Заражение окружающей среды не зафиксировано, никто не пострадал.  

На неделе в Минске дымился мусоровоз. 

Предполагалось, что горела дымовая шашка (здесь подробности).  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 28 декабря в Минске горел мусоровоз с выделением жёлто-оранжевого дыма. Спасатели объяснили произошедшее.   Как сообщает Минское ГУМЧС, в...
 
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