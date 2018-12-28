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Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками
Новости Беларуси. Поздравления с Новым годом, а также сладкие угощения 29 декабря получили маленькие пациенты отделения травматологии 6-й больницы Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гости к ним приехали сотрудники ГАИ и волонтеры.
Ведущими этого необычного новогоднего утренника стали персонажи, без которых невозможно представить праздник – Дед Мороз и Снегурочка. Для ребят была разыграна обучающая театральная постановка. Дети изучали правила дорожного движения. Также они приняли участие в познавательных играх. В честь этого события в больнице на несколько часов изменили график.
Однако не всем ребятам удалось увидеть представление. К таким пациентам сказочные персонажи сами пришли в палату и вручили новогодние подарки – сладости и мягкие игрушки ручной работы.
Кристина Гребень:
Анастасия Артемьева:
Оксана Мехедко, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Хотелось бы обратиться к родителям с призывом, просьбой – более ответственно относиться к времяпрепровождению своих детей.
В эти дни всё больше неравнодушных белорусов стремятся присоединиться к благотворительным акциям. 6-ю больницу сотрудники ГАИ посещают ежегодно, ведь, как правило, большинство юных пациентов – участники ДТП.
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Сотрудники ГАИ поздравили пациентов отделения травматологии 6-й больницы Минска с новогодними праздниками
Новости Беларуси. Поздравления с Новым годом, а также сладкие угощения 29 декабря получили маленькие пациенты отделения травматологии 6-й больницы Минска, сообщили...
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