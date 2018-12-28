ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь

29.12.2018 16:52 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Российская актриса Ирина Лачина опубликовала фотографию со своей 71-летней матерью. Поклонники артистки единогласно сошлись во мнениях, что для своих лет Светлана Тома прекрасно выглядит.  

Некоторое время назад Ирина и Светлана устроили поход по магазинам, чтобы обновить зимний гардероб.  

«Делаем мы это редко, но метко», – уточнила Лачина.  

Она также упомянула о трудностях выбора верхней одежды для актёров. По словам Ирины, им приходится выбирать не просто стильно выглядящий и удобный наряд.  

«Это ещё и походное одеяло, в котором можно спать на дальних переездах или в холодных гостиницах», – добавила артистка.  

«Вот в кого вы такая красавица». 88-летняя мама Карлы Бруни в купальнике покорила сеть  

«Эталон настоящей женщины»: 71-летнюю Светлану Тому показала её дочь
Фото: instagram.com/lachinairina_official  

Хотя для женщин шопинг – развлекательное и интересное мероприятие, в этот раз большего внимания удостоился не сам поход по магазинам, а внешний вид Томы, которая знаменита ролью Рады в фильме «Табор уходит в небо».  

«Это сама Тома?! Легендарная актриса?! Даааа уж. Красавица из красавиц, ваша мама»,  

«Клааасс! Дай Бог мамочке самого крепкого здоровья, Ирина! Только намедни вспоминала её»,  

«Как я обожаю вашу маму! Передайте Светлане Андреевне, что она – эталон настоящей женщины! Здоровья и счастья всей вашей семье, Ирина!»,  

«Светлану Андреевну года не берут! Браво!».  

Сама Тома свой внешний вид объясняет голодным послевоенным временем, играми во дворе в детстве и спортивной юностью.  

В прошлом месяце мы рассказывали про молодо выглядящих Наоми Кэмпбелл и её 67-летнюю маму, а ещё месяцем ранее говорили про дочь Веры Брежневой, которая растёт копией мамы. Кажущейся ровесницей дочери пользователи соцсетей считали и Аллу Борисовну.  

Недавно звездой интернета стала смотрящаяся вдвое моложе 50-летняя китаянка – здесь подробнее.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Российская актриса Ирина Лачина опубликовала фотографию со своей 71-летней матерью. Поклонники артистки единогласно сошлись во мнениях, что для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В небе над Индией едва не столкнулись три самолета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика