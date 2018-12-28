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В небе над Индией едва не столкнулись три самолета

29.12.2018 16:49 — Разное | СТВ  
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Новости Индии. Три самолета едва не столкнулись в небе над Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные лайнеры нидерландской, тайваньской и американской авиакомпаний с сотнями пассажиров шли на одной высоте.

В небе над Индией едва не столкнулись три самолета

На бортах двух лайнеров сработала система предупреждения столкновений. Благодаря слаженной работе авиадиспетчеров и приборам оповещения, самолеты удалось «развести».

Инцидентом занимается отдел по расследованию авиационных происшествий Индии. В ведомстве уже заявили, что намерены вызвать пилотов, которые находились за штурвалами воздушных судов.

В небе над Индией едва не столкнулись три самолета
 
 
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Новости Индии. Три самолета едва не столкнулись в небе над Индией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушные лайнеры нидерландской, тайваньской и...
 
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