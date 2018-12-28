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«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе

29.12.2018 16:49 — Разное | СТВ  
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Новогодняя ёлка у минского Дворца спорта вошла в список лучших в Европе, рассказали в программе «Большой город». Среди лучших также ёлки Лондона, Афин, Берлина, Парижа и Осло.

«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе

Рейтинг составили обозреватели телеканала Euronews. Их впечатлила наша стильная пирамида из колец разного диаметра, украшенная серебристым «дождиком» под сводом купола гирлянд. Как создавали красавицу, мы спросили у директора ГП «Минскреклама».

«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе

Сергей Хильман, директор ГП «Минскреклама»:
Придумать экстравагантное, новое, что совершенно нигде не встречалось, очень сложно. Но, тем не менее, к ели у Дворца спорта – свой подход. Конструкторы предложили свой вариант. Мы приняли решение, что эта ель должна работать не только, когда включается световая иллюминация в городе, но и днём. Потому что тоже очень много детишек гуляет.

«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе

Тем более, площадка возле Дворца спорта насыщенная. Там проходит городская торговля – «Кірмаш».
И хотелось бы, чтобы эта ель работала 24 часа в сутки. Поэтому мы сконструировали её с серебряной мишурой под снег, украсили её новогодними игрушками. Эту ель подсвечивают 45 тысяч светодиодов, которые запрограммированы и создают вот такое сияние этой ели.

«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе

Плюс – небо. Городская организация «Мингорсвет» помогла создать такой дизайн, такую площадку, где можно погулять, отдохнуть и увидеть что-то новое в Минске.


 
Теги: Минск
 
 
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Новогодняя ёлка у минского Дворца спорта вошла в список лучших в Европе, рассказали в программе «Большой город». Среди лучших также ёлки Лондона, Афин, Берлина,...
 
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