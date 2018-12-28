|
«Подсвечивают 45 тысяч светодиодов». Как в Минске сделали одну из лучших ёлок в Европе
Новогодняя ёлка у минского Дворца спорта вошла в список лучших в Европе, рассказали в программе
Рейтинг составили обозреватели телеканала Euronews. Их впечатлила наша стильная пирамида из колец разного диаметра, украшенная серебристым «дождиком» под сводом купола гирлянд. Как создавали красавицу, мы спросили у директора ГП «Минскреклама».
Тем более, площадка возле Дворца спорта насыщенная. Там проходит городская торговля – «Кірмаш».
Плюс – небо. Городская организация «Мингорсвет» помогла создать такой дизайн, такую площадку, где можно погулять, отдохнуть и увидеть что-то новое в Минске.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодняя ёлка у минского Дворца спорта вошла в список лучших в Европе, рассказали в программе «Большой город». Среди лучших также ёлки Лондона, Афин, Берлина,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)