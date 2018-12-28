|
«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске
Буквально под занавес 2018 года жители Минска увидели парк виртуальной реальности, сообщили в программе «Минск и минчане».
1 400 футуристичных квадратных метров уместили сразу 6 локаций. От детской зоны и кафе до площадки с игровыми симуляторами и VR-полигона для полного погружения в цифровую Вселенную. К слову, на создание такого кибер-мира у организаторов ушёл примерно год и больше 2 миллионов рублей.
В ТОПе аттракционов – игровые симуляторы. Вместе с VR-очками перенестись в другое измерение помогают и механизмы. Со слов операторов, умная техника практически полностью передаёт ощущение езды на автомобиле, мотоцикле или самолёте.
Здесь же можно ненадолго побывать в роли супергероя, помериться силами с виртуальными роботами или окунуться в любимую кино-Вселенную.
Мнения же гостей по поводу нового досуга, по традиции, разделились.
Впрочем, концепция парка строится не только на развлечениях. Есть здесь и специальный VR-класс, где одновременно смогут заниматься до 30 человек. Усваивать информацию в виртуальной реальности будут как студенты, так и школьники.
Кроме того, за пределами осязаемого мира впервые в Беларуси пройдут презентации проектов и даже научные конференции.
Срок окупаемости такого киберпарка – порядка двух лет. Однако пока не ясно, придётся ли виртуальный досуг минчанам по душе, а главное – по кошельку. Ценник на такие развлечения в разы превышает классический поход в кино, театр или кафе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Буквально под занавес 2018 года жители Минска увидели парк виртуальной реальности, сообщили в программе «Минск и минчане». 1 400 футуристичных квадратных метров...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)