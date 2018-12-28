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«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

29.12.2018 16:32 — Разное | СТВ  
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Буквально под занавес 2018 года жители Минска увидели парк виртуальной реальности, сообщили в программе «Минск и минчане».

1 400 футуристичных квадратных метров уместили сразу 6 локаций. От детской зоны и кафе до площадки с игровыми симуляторами и VR-полигона для полного погружения в цифровую Вселенную. К слову, на создание такого кибер-мира у организаторов ушёл примерно год и больше 2 миллионов рублей.

«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

Дмитрий Султанов, технический директор парка виртуальной реальности:
Люди очень интересуются VR, и многие выбирают вместо того, чтобы посетить кино, выставку, окунуться в мир виртуальной реальности. Поэтому, я думаю, это будет очень актуально.

В ТОПе аттракционов – игровые симуляторы. Вместе с VR-очками перенестись в другое измерение помогают и механизмы. Со слов операторов, умная техника практически полностью передаёт ощущение езды на автомобиле, мотоцикле или самолёте.

«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

Здесь же можно ненадолго побывать в роли супергероя, помериться силами с виртуальными роботами или окунуться в любимую кино-Вселенную. 

«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

Дмитрий Малыщиц, оператор VR-аттракционов:
Естественно, полного реализма не будет, но погружение очень глубокое за счёт возможности нажимать педали, переключать передачи, ощущать поведение авто на трассе. Очень ощущается, на самом деле.

Мнения же гостей по поводу нового досуга, по традиции, разделились.

«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

Посетители парка виртуальной реальности:
Непередаваемое чувство, когда на той же карусели тебя крутит-вертит, а потом ты выходишь – и всё ровно.
Далеко до реальности.
Понравилось. Просто есть люди, на которых, вообще, очень сильно действует эта виртуальная реальность, но на меня не так сильно действует. Полетал прикольно!

Впрочем, концепция парка строится не только на развлечениях. Есть здесь и специальный VR-класс, где одновременно смогут заниматься до 30 человек. Усваивать информацию в виртуальной реальности будут как студенты, так и школьники.

Кроме того, за пределами осязаемого мира впервые в Беларуси пройдут презентации проектов и даже научные конференции.

Дмитрий Султанов:
Будем показывать общеобразовательные ролики по химии, физике, биологии и так далее. На данный момент они в стадии разработки. Мы взаимодействуем с 10 белорусскими компаниями, резидентами ПВТ, которые помогают нам в создании данного контента.

«Полетал прикольно!»: что предлагают в парке виртуальной реальности в Минске

Срок окупаемости такого киберпарка – порядка двух лет. Однако пока не ясно, придётся ли виртуальный досуг минчанам по душе, а главное – по кошельку. Ценник на такие развлечения в разы превышает классический поход в кино, театр или кафе.

 
Теги: Минск
 
 
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Буквально под занавес 2018 года жители Минска увидели парк виртуальной реальности, сообщили в программе «Минск и минчане». 1 400 футуристичных квадратных метров...
 
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