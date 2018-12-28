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Снизятся ли цены на квартиры после Нового года? Спросили аналитика рынка недвижимости
Уходящий 2018 год для рынка жилой недвижимости столицы, рапортуют риелторы, выдался спокойным, сообщили в программе «Минск и минчане».
Говорить о том, что общее количество сделок за 2018 год будет больше, чем за 2017 год, нельзя, потому что уже с начала лета покупательская активность пошла вниз. Начал расти объём предложения квартир, выставленных на продажу. Если оно так и дальше будет расти, то вполне вероятно, что на рынок придёт период вынужденного снижения цен.
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Уходящий 2018 год для рынка жилой недвижимости столицы, рапортуют риелторы, выдался спокойным, сообщили в программе «Минск и минчане». Андрей Чернышев, аналитик...
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