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В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов
Одним из бизнес-хитов уходящего 2018 года стала гастро-площадка в центре столицы, рассказали в программе «Минск и минчане». После летнего успеха организаторы, кстати, модернизировали территорию под холодный сезон. Получилось, как минимум, атмосферно.
С падением температуры за окном снизилась и проходимость. Исчезли несколько вагончиков с едой. Зато на месте бывшей посадочной площадки появился большой шатёр с ходовыми деликатесами, глинтвейном и даже горячим супом. Кстати, для авторов кухни под навесом – это дебютный проект.
Тем временем, старые добрые фудтраки подстроились под снежный формат работы. Одни добавили в меню сетов мандарины, другие организовали горячий шоколад, а третьи и вовсе привезли рецепты традиционных зимних блюд из других стран. Несмотря на риски, кулинарная ставка всё же сыграла!
Впрочем, некоторые уверены: секрет успеха стритфуд-площадки не столько в еде, сколько в духе праздника. Здесь на паре сотен квадратных метров уместились ёлка, новогодняя ярмарка на 20 с лишним точек, гриль-зоны и всё это – под нестареющие рождественские шлягеры.
К слову, у кураторов этого праздника еды уже есть чёткий план развлечений для гостей. Как и прошлым летом, на импровизированной сцене появятся молодые и именитые артисты, стендаперы и блогеры.
Впереди у владельцев нашумевших проектов – серьёзное испытание – проверка вторыми Европейскими играми. В Беларусь приедут сотни фанатов вкусных гастросетов. А это, как минимум, неплохой стимул для совершенствования и развития столичного бизнеса. Чего и пожелаем ему в следующем году!
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Одним из бизнес-хитов уходящего 2018 года стала гастро-площадка в центре столицы, рассказали в программе «Минск и минчане». После летнего успеха организаторы,...
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