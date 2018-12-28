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В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

29.12.2018 16:28 — Разное | СТВ  
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Одним из бизнес-хитов уходящего 2018 года стала гастро-площадка в центре столицы, рассказали в программе «Минск и минчане». После летнего успеха организаторы, кстати, модернизировали территорию под холодный сезон. Получилось, как минимум, атмосферно.

В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

Станислав Агинский, организатор стритфуд-площадки:
Для нас это  эксперимент. Мы не понимали, как будет формироваться трафик зимой. Однако всё, что мы могли сделать с точки зрения привлечения сюда людей, мы сделали.

В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

С падением температуры за окном снизилась и проходимость. Исчезли несколько вагончиков с едой. Зато на месте бывшей посадочной площадки появился большой шатёр с ходовыми деликатесами, глинтвейном и даже горячим супом. Кстати, для авторов кухни под навесом – это дебютный проект.

В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

Никита Божко, менеджер проекта стритфуд-точки:
Мы зашли совсем недавно сюда. Вообще, с общепитом никак не связаны. Но мы горим этим, работаем без выходных, и просто ради своего удовольствия продаем людям еду.

Тем временем, старые добрые фудтраки подстроились под снежный формат работы. Одни добавили в меню сетов мандарины, другие организовали горячий шоколад, а третьи и вовсе привезли рецепты традиционных зимних блюд из других стран. Несмотря на риски, кулинарная ставка всё же сыграла!

В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

Виталий, продавец стритфуда:
Мы не ожидали такого наплыва людей. У нас закончилось всё тесто гораздо раньше, чем мы планировали. Здорово. Люди приходят, берут, пробуют.

В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

Впрочем, некоторые уверены: секрет успеха стритфуд-площадки не столько в еде, сколько в духе праздника. Здесь на паре сотен квадратных метров уместились ёлка, новогодняя ярмарка на 20 с лишним точек, гриль-зоны и всё это – под нестареющие рождественские шлягеры. 

Настасья и Мария, продавцы стритфуда:
Это интересно не только молодёжи за счёт такой атмосферы, но и людям постарше. Сюда приходит много семей, людей с детками, молодожёны, парочки. Поэтому есть, где отдохнуть на выходных.

К слову, у кураторов этого праздника еды уже есть чёткий план развлечений для гостей. Как и прошлым летом, на импровизированной сцене появятся молодые и именитые артисты, стендаперы и блогеры.

В меню – мандарины и горячие супы. Как стритфуд-площадка в Минске подстроилась под сезон холодов

Станислав Агинский:
Мы всегда за контент, не только связанный с едой. Какое-то развлечение, какой-то отдых должен быть. Это обязательная часть всего, что здесь происходит.

Впереди у владельцев нашумевших проектов – серьёзное испытание – проверка вторыми Европейскими играми. В Беларусь приедут сотни фанатов вкусных гастросетов. А это, как минимум, неплохой стимул для совершенствования и развития столичного бизнеса. Чего и пожелаем ему в следующем году!
 
Теги: Минск
 
 
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Одним из бизнес-хитов уходящего 2018 года стала гастро-площадка в центре столицы, рассказали в программе «Минск и минчане». После летнего успеха организаторы,...
 
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