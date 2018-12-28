Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дэниель Кормье принял решение отказаться от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ESPN .



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39-летний спортсмен заявил, что не намерен дожидаться, пока его лишат пояса. Бой за вакантный титул запланирован на 30 декабря на UFC 232. В поединке сойдутся шведский боец Александр Густафссон и бывший чемпион, американец Джон Джонс.

В 2018-м Кормье стал чемпионом в тяжелом весе, победив Стипе Миочича на UFC 226 в июле. Он также успешно защитил звание, победив американца Деррика Льюиса. В самом начале года Кормье провел защиту титула в полутяжелом весе, превзойдя турка Волкана Оздемира. Американец удерживает первую строчку в рейтинге UFC без учета весовых категорий.

Кормье дебютировал в MMA в 2009 году. С тех пор боец провел 29 поединков, одержав 22 победы. Единственное поражение Кормье нанес Джонс. Матч-реванш с этим противником Кормье также проиграл, однако бой был признан несостоявшимся из-за нарушений Джонсом антидопинговых правил.