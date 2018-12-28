ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула

29.12.2018 17:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дэниель Кормье принял решение отказаться от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на ESPN.


Фото: Reuters

39-летний спортсмен заявил, что не намерен дожидаться, пока его лишат пояса. Бой за вакантный титул запланирован на 30 декабря на UFC 232. В поединке сойдутся шведский боец Александр Густафссон и бывший чемпион, американец Джон Джонс.

В 2018-м Кормье стал чемпионом в тяжелом весе, победив Стипе Миочича на UFC 226 в июле. Он также успешно защитил звание, победив американца Деррика Льюиса. В самом начале года Кормье провел защиту титула в полутяжелом весе, превзойдя турка Волкана Оздемира. Американец удерживает первую строчку в рейтинге UFC без учета весовых категорий.

Кормье дебютировал в MMA в 2009 году. С тех пор боец провел 29 поединков, одержав 22 победы. Единственное поражение Кормье нанес Джонс. Матч-реванш с этим противником Кормье также проиграл, однако бой был признан несостоявшимся из-за нарушений Джонсом антидопинговых правил.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский боец смешанного стиля (MMA) Дэниель Кормье принял решение отказаться от титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.
 
Новости дня
Новости разные
 
В дымившемся в Минске мусоровозе находились вступившие в реакцию химвещества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
29.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика