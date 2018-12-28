|
В Буда-Кошелево задержали начальника местного ЖКХ
Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник». Предположительно, речь идет о Сергее Мишакове.
Должностному лицу предъявлено обвинение — превышение служебных полномочий. Обвиняемый заключен под стражу,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «Буда-Кошелевский коммунальник»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)