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Минчанин выстрелил из самодельной винтовки в своего дядю. Затем позвонил в милицию

29.12.2018 16:35 — Разное | Партизан  
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Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 139 УК), угоне (ч. 2 ст. 214), хулиганстве (ч. 2, 3 ст.339) и незаконных действиях с оружием (ч. 2, 3 ст. 295). Мужчина вину признал, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу



Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета. Уголовным делом об убийстве занимался Ленинский (Минска) районный отдел Следственного комитета. Расследование завершено. "По данным следствия, 13 августа около 18.00 31-летний ранее неоднократно судимый мужчина, находясь дома в квартире по проспекту Рокоссовского в Минске в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из самодельной винтовки в своего дядю. Затем покинул квартиру и позвонил в милицию, после чего был задержан", - рассказали в СК.



При осмотре места происшествия были изъяты более 20 патронов, нарезной ствол и рамка с рукояткой однозарядного пистолета. Во взаимодействии с ГУБОПиК МВД следователи установили, при каких обстоятельствах была изготовлена винтовка, как покупались патроны и составные части оружия. Выяснилось, что все это обвиняемому продал 53-летний сосед по подъезду. Кроме того, он не раз принимал на хранение огнестрельное оружие. "Действия соседа квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 295 (незаконные приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия) Уголовного кодекса, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК. Во время расследования выяснилось, что 31-летний обвиняемый причастен еще к нескольким преступлениям.


Так, в 2017 году мужчина, будучи пьяным, вышел на балкон и два раза выстрелил из пневматического газобаллонного пистолета по припаркованному автомобилю, чем причинил ущерб около Br200.



Кроме того, он не раз угрожал этим пистолетом людям из окна квартиры. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз во время расследования провели ряд экспертиз. Благодаря этому было раскрыто уголовное дело прошлых лет. Установлено, что в феврале 2009 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил стекло в автомобиле ВАЗ 2109, запустил двигатель, соединив провода замка зажигания, и совершил поездку на авто по Минску. Следователи приобщили к уголовному делу, которое передано прокурору для направления в суд, результаты более 10 экспертиз. Во время расследования допрошены более 30 свидетелей, проведены очные ставки с потерпевшими, обыск, наложен арест на имущество.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 139 УК), угоне (ч. 2 ст. 214), хулиганстве (ч. 2, 3 ст.339) и незаконных действиях с оружием (ч. 2, 3 ст. 295). Мужчина вину признал, к...
 
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