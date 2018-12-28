"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской



Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала

– рассказала Виталина в интервью "Дни.ру".Прохор рассмеялся, узнав про это.– считает Шаляпин. –Когдабыла замужем за, она наваривала ему легендарные вкусные компоты из клюквы. Ноэтим напитком пока не баловала – как отрезало после громкого развода с престарелым актером.– говорит Прохор. –В январе Прохор намерен отказаться от сахара. И мама его возлюбленной уже продумывает новые рецепты блюд, чтобы порадовать и побаловать будущего зятя. Он достоин, ведь красавицу Виталину, которую бывший муж незаслуженно обзывал воровкой, боготворит и носит на руках.